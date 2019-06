Apex Legends – Event “Legendäre Jagd” gestartet

Lesezeit für diesen Artikel: 2 Minuten

Bereits am 4. Juni 2019 startete das Event “Die Legendäre Jagd” des Free2Play Battleroyal-Shooters Apex Legends. Respawn Enterterment und EA locken mit einem doppeten EP-Wochenende, jeder Menge besonderen Loot und einem speziellen Modus. Bis zum 18. Juni 2019 habt ihr die Möglichkeit die verschiedenen Belohnungen zu erspielen, lediglich der Apex-Elite-Wartenschlagen-Modus ist bis zum 2. Juli 2019 aktiv. Diesen könnt ihr aber nur spielen, wenn ihr zuvor unter die Top 5 gekommen seid. Denn in Apex-Elite-Warteschlange treten nur Kontrahenten an, welche dies zuvor geschafft haben. Hier noch eine Auflistung der Event-Features.

Apex-Elite-Warteschlange

4. Juni – 2. Juli

Schaffe es in einem beliebigen Spiel in die Top 5 und erhalte einen Platz in einer besonderen Warteschlange, in die nur Top 5-Gewinner kommen. Beweise dann, dass du der Beste der Besten bist, indem du sie alle besiegst!

Herausforderungsbelohnungen der Legendären Jagd

4. Juni – 18. Juni

Meistere spezielle Ingame-Herausforderungen und erhalte kostenlose Beute aus der Legendären Jagd! Verliere deine Beute nie aus den Augen – diese Belohnungen sind Event-exklusiv und kehren danach nicht mehr zurück.

Legendäre Jagd-Plakette – Schließe ein beliebiges Spiel in den Top 5 ab.

– Schließe ein beliebiges Spiel in den Top 5 ab. Seltene Waffen-Skin “Wolfsrudel” für das G7 Scout – Schließe ein Elite-Top 5-Spiel in den Top 5 ab.

– Schließe ein Elite-Top 5-Spiel in den Top 5 ab. Epische Legenden-Skin “Meister der Jagd” für Bloodhound – Schließe fünf Spiele aus einer beliebigen Warteschlange in den Top 5 ab (egal, ob hintereinander oder nicht).

– Schließe fünf Spiele aus einer beliebigen Warteschlange in den Top 5 ab (egal, ob hintereinander oder nicht). Legendäre Waffen-Skin “Gezähmte Bestie” für das Triple Take – Gewinne zweimal aus einer beliebigen Warteschlange (egal, ob hintereinander oder nicht).

Battle Pass-Besitzer können zudem ihre eigenen exklusiven Skins bei der Legendären Jagd erringen:

Legendäre Waffen-Skin “Geschätzte Beute” für das R-301 – Besitze den Battle Pass von Saison 1.

– Besitze den Battle Pass von Saison 1. Legendäre Wraith-Skin “Nächtlicher Schrecken” – Erreiche Battle Pass-Stufe 15 oder höher.

Battle Pass-Bonus-EP

4. Juni – 18. Juni

Erhalte eine ganze Battle Pass-Stufe, wenn du es in einem beliebigen Spiel in die Top 5 schaffst (einmal pro Tag).

Doppel-EP-Wochenende

Freitag, 7. Juni, 10:00 PST – Montag, 10. Juni, 10:00 PST

Hol dir das gesamte Wochenende lang doppelte Stufen- und Battle Pass-EP! Enthält nicht die Battle Pass-Stufe durch das tägliche Erreichen der Top 5.

Store-Skins der Legendären Jagd

4. Juni – 18. Juni

Neue Objekte der Legendären Jagd erscheinen alle drei bis vier Tage durch Rotation im Shop – sie sind Event-begrenzt, können also zurückkehren, aber niemand weiß, wann.

APEX Legends - 2.150 Coins | PC Download - Origin Code Mit dieser Spielwährung können Sie im Direkt-Shop neue Artikel für Ihre Charaktere und Waffen erwerben.

Apex-Münzen können auch zum Kauf kosmetischer Apex-Packs und zum Freischalten neuer Charaktere über den In-Game-Store verwendet werden.

Erfordert Apex Legends auf der entsprechenden Plattform (separat erhältlich) und alle Spielupdates.

Das Angebot kann nur zweimal pro Kunde wahrgenommen werden.

Quelle: EA