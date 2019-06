PlayStation Now – Das sind die Neuzugänge im Juni

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Wie in jedem Monat dürfen sich Abonnentn des Streaming-Dienstes PlayStation Now auch im Juni über neue Titel freuen. So halten diesen Monat nun 10 Neuzugänge Einzug in die Bibliothek des Abo-Services.

Welche Titel sind im Juni neu bei PlayStation Now?

Der wohl bekannteste Titel, der in diesem Monat neu hinzugefügt wurde, ist das Action-Adventure Mittelerde: Mordors Schatten. Unter anderem mit dabei sind die ebenfalls recht bekannten Spiele Surgeon Simulator in seiner Anniversary Edition, Lego City Undercover oder der Indie-Liebling I Am Bread. Mittlerweile stehen euch über PlayStation Now fast 600 Spiele zur Verfügung, die ihr sowohl auf eurer PlayStation 4 sowie dem PC konsumieren können.

Alle Neuzugänge aus dem Monat Juni 2019 findet ihr im folgenden noch einmal aufgelistet:

Mittelerde: Mordors Schatten

Lego City Undercover

Desert Child

Enigmatis: Die Seelen von Maple Creek

Surgeon Simulator: Anniversary Edition

I Am Bread

Rainbow Moon

Anodyne

Gal*Gun: Double Peace

Danger Zone

Quelle: PlayStation Blog