Nintendo Switch – Erwarten uns 20 neue Spiele auf der E3?

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Wie in jedem Jahr wird auch 2019 Nintendo mit der Ausstrahlung des hauseigenen Formates Nintendo Direct anlässlich der E3 unterhalten. Nun sind Gerüchte darüber aufgetaucht, dass der japanische Konzern über 20 neue Titel im Rahmen dieser vorstellen könnte.

Was erwartet uns auf der E3?

So hat unlängst die Händlerkette GameStop für die neuen Gerüchte gesorgt. Dieser soll kurzerhand nämlich das eigene System für die kommende Spielemesse in Los Angeles vorbereitet haben. Hierbei sind gut 20 neue Spiele, welche als Platzhalter gekennzeichnet wurden, in dem System hinterlegt worden. Die Markierung “NSW” weißt dabei direkt auf Software für die Nintendo Switch hin. Die Preisgestaltung fällt bei den meisten Titeln dabei auf 60 Dollar. Einige wenige können sich ebenfalls mit einem Preis von 40 Dollar brüsten. Dass es sich hierbei also nur um kleinere Indie-Titel handelt, kann ausgeschlossen werden. Die Nintendo Direct könnt ihr am 11. Juni um 18 Uhr deutscher Zeit live mitverfolgen.

Quelle: New_WabiSabi via Twitter