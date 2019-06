Watch_Dogs 3 – Weiterer Leak nennt Namen

Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte im Netz, dass sich Watch_Dogs 3 bei Ubisoft in Entwicklung befindet. So hat sich zuletzt sogar der bekannte Kotaku-Insider Jason Schreier zu Wort gemeldet und eben dieses bestätigt. Nun tauchte ein neuer Händler auf, welcher noch vor der E3 neue Informationen zum Open-World-Action-Titel ins Rennen wirft.

So heißt Watch_Dogs 3 vollständig

So listete die britische Niederlassung von Amazon unlängst tatsächlich den dritten Ableger der populären Hacker-Story. Laut der Produktseite soll der Titel jedoch nicht Watch_Dogs 3 heißen sondern den Namen Watch_Dogs Legion tragen. Das Setting soll des weiteren ebenfalls London mit einbeziehen, wie es die zahlreichen anderen Leaks bereits vorhersagten. So werdet ihr in einem dystopischen Post-Brexit-London entlassen, welches dank des hohen Überwachungslevels einen passenden Schauplatz für die Watch_Dogs-Reihe abgibt. Einen Erscheinungstermin wird indes hier nicht genannt.

