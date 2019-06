The Surge 2 – Release Datum angekündigt

Lesezeit für diesen Artikel: 1 Minute

Entwickler Deck13 hat den Release für The Surge 2 angekündigt. Das Sci-Fi Souls like soll im September kommen.

The Surge 2 hat endlich ein Datum bekommen

Deck13 konnte mit dem ersten Teil von The Surge einen passablen Souls Klon mit Science Fiction Setting abliefern. Via Twitter kam heute die Ankündigung für den Release des Sequels, das jetzt am 24. September für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen soll. Darüber hinaus gibt es auch Infos zu den obligatorischen Vorbesteller Boni. Wer vorbestellt erhält das URBN Gear Pack, das einige Goodies enthalten wird. In dem Paket findet ihr Warrens Cutter aus dem ersten Teil, das URBN Rüstungsset, die URBN Judgement Axt sowie die URBN Skimmer Drohne inklusive Lootscan Modul und einem speziellen Nachrichten Icon. Wer schon den ersten Teil mochte, sollte sich das Datum vormerken.

We’re excited to announce that The Surge 2 will release worldwide September 24 on PS4, Xbox One, and PC! pic.twitter.com/YH97adVuH8 — The Surge (@TheSurgeGame) 4. Juni 2019

The Surge Ausgefeiltes Gameplay und interessante Mechanik durch Abtrennen von Gliedmaßen

Ein brandneues RPG von den Machern von Lords of the Fallen

Eine dystopische Zukunft gezeichnet von harten Kämpfen

Verbessere deine Fähigkeiten durch Bauteile deiner Gegner

Quelle: @TheSurgeGame via Twitter