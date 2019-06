Shenmue 3 – Release erneut verschoben

Kurzzeitig sah es so aus, als wenn der langersehnte Nachfolger zur Shenmue-Reihe noch in diesem Sommer veröffentlicht werden würde. Nun meldete man sich allerdings erneut zu Wort und verschob kurzerhand den angepeilten Termin.

Wann kommt Shenmue 3 denn nun?

Das ursprüngliche Dreamcast-Adventrue sollte eigentlich am 27. August auf dem PC sowie der PlayStation 4 fortgesetzt werden. Daraus wird nun allerdings nichts mehr. Via Kickstarter gaben die Mannen hinter dem Projekt nun bekannt, das man den Release auf den 19. November verlegen müsste. Laut Entwickler Yu Suzuki sei das Spiel eigentlich fast fertig, man müsste nun allerdings dringend am Feinschliff arbeiten. Ob Shenmue 3 nun tatsächlich im November erscheint, bleibt schlussendlich abzuwarten. Shenmue wurde ursprünglich 1999 für Segas Dreamcast veröffentlicht, während zwei Jahre später der Nachfolger Shenmue 2 ins Rennen geschickt wurde.

Quelle: Kickstarter