E3 2019 – Alle Pressekonferenzen und Livestreams in einer Übersicht

Lesezeit für diesen Artikel: 4 Minuten

Vom 11. bis zum 13. Juni 2019 findet in Los Angeles die E3 2019 (Electronic Entertainment Expo) statt. Wie in jedem Jahr werden zahlreiche Neuankündigungen seitens der Publisher und Entwickler erwartet. Nachdem bereits viele Teilnehmer ihre Pressekonferenzen angekündigt haben, ist es endlich an der Zeit, die obligatorische Übersicht aller PKs zu präsentieren. Folglich gibt es jetzt für euch eine Übersicht alle bisher bestätigten Veranstaltungen, Events und Livestreams rund um die E3 2019.

Update vom 04. Juni 2019:

Neu in den Pressekonferenzen: Kinda Funny Games Showcase am 11. Juni 2019 um 01:30 Uhr MESZ.

Übersicht über alle E3 2019 Pressekonferenzen und Events

07./08. Juni 2019: Electronic Arts mit diversen Gameplay-Livestreams von der EA Play

09. Juni 2019, 22:00 Uhr MESZ: Microsoft Xbox Media Briefing

10. Juni 2019, 02:30 Uhr MESZ: Bethesda Pressekonferenz

10. Juni 2019, 04:00 Uhr MESZ: Devolver Digital Pressekonferenz

10. Juni 2019, 19:00 Uhr MESZ: PC Gaming Show

10. Juni 2019, 21:00 Uhr MESZ: Limited Run Games Pressekonferenz (Twitch)

10. Juni 2019, 22:00 Uhr MESZ: Ubisoft Pressekonferenz



11. Juni 2019, 01:30 Uhr MESZ: Kinda Funny Games Showcase

11. Juni 2019, 03:00 Uhr MESZ: Square Enix Pressekonferenz

11. Juni 2019, 18:00 Uhr MESZ: Nintendo Direct, anschließend Tree House

Samstag, 08. Juni 2019 bis 09. Juni 2019

Stream via: Twitch, YouTube, EA.com

Erwartete Spiele: Star Wars: Jedi Fallen Order, APEX Legends, FIFA 20

Microsoft (Xbox-Briefing zur E3 2019)

Offizielle Infos:

Sonntag, 09. Juni 2019 – 22:00 Uhr deutscher Zeit (Media-Briefing)

Dienstag, 11. Juni 2019 – 0:00 Uhr deutscher Zeit (Inside Xbox: Live @ E3)

Stream via: Mixer, YouTube

Erwartete Spiele: “Wir beenden gerade unsere letzte E3-Probe hier mit dem Team in Redmond. Wir fühlen uns wirklich gut wegen des Briefings. Es gibt viel zu zeigen. Wir haben in diesem Jahr 14 Xbox Game Studios Spiele in der Show, mehr First-Party-Games als jemals zuvor in der Show.”

Wer das Xbox-Briefing von zuhause aus mitverfolgen möchte, hat hierzu zunächst nur eine Möglichkeit. Wie Microsoft beziehungsweise Xbox nun mitteilten, wird die gesamte Show über den Xbox-Mixer-Kanal auf der Konsole oder über den PC übertragen. Zwar kündigte man in einem Zuge an, dass die PK auch über weitere Dienste verfügbar sein wird – vermutlich YouTube und/oder Twitch -, Details wolle man aber erst in kürze verraten.Wer direkt über Mixer schaut, hat wie in jedem Jahr die Chance, Preise während der Konferenz zu gewinnen oder andere Goodies abzustauben. Was es zu gewinnen gibt, werden wir aber wohl erst während der Konferenz erfahren. Weitere Infos folgen.

Montag, 10. Juni 2019 – 02:30 Uhr

Stream via: Twitch-, YouTube-, Twitter-, Mixer- und Facebook Live

Erwartete Spiele: DOOM Eternal,Fallout 76, Wolfenstein: Youngblood

Montag, 10. Juni 2019 – 03:00 Uhr

Stream via: YouTube, Square-Enix

Erwartete Spiele: Babylons Fall, Final Fantasy VII Remake, Life is Strange 2, The Avengers Project, Kingdom Hearts III DLC

Montag, 10. Juni 2019 – 04:00 Uhr

Stream via: Twitch

Erwartete Spiele: My Friend Pedro, Serious Sam 4, Eitr

Montag, 10. Juni 2019 – 22:00 Uhr

Stream via: YouTube, Twitch, Ubisoft.com

Erwartete Spiele: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Skull & Bones, Watch Dogs 3, For Honor, Tom Clancy’s The Division 2, Roller Champions

Montag, 10. Juni 2019 – 19:00 Uhr

Stream via: Twitch

Erwartete Spiele: Diese Studios und Entwickler nehmen an dem Event teil. Epic Games, E-WIN, Frontier, Funcom, Paradox Interactive, Perfect World Entertainment, Rebellion, Annapurna Interactive, Chucklefish, Digital Extremes, Digital Uppercut, Fatshark, Fellow Traveller, Modus Games Raw und Fury Re-Logic und Tripwire Interactive zu nennen.

Kompletter Verzicht auf die E3 2019, da keine Inhalte zum Zeigen vorhanden sind.

Dienstag, 11. Juni 2019 – 18:00 Uhr

Stream via: Twitch, YouTube, Nintendo.de

Erwartete Spiele: Animal Crossing, Luigi’s Mansion 3, Astral Chain und The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Mario Maker 2

Stand der Liste: 04. Juni 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Inhalte findet ihr hier. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.