Vom 11. bis zum 13. Juni 2019 findet in Los Angeles die E3 2019 (Electronic Entertainment Expo) statt. Wie in jedem Jahr werden zahlreiche Neuankündigungen seitens der Publisher und Entwickler erwartet. Nachdem bereits viele Teilnehmer ihre Pressekonferenzen angekündigt haben, ist es endlich an der Zeit, eine Übersicht der gezeigten Titel zu veröffentlichen. Folglich gibt es jetzt für euch eine Übersicht aller Titel, die auf der E3 2019 gezeigt werden.

Alle Titel der ersten Liste sind bereits offiziell bestätigt. Änderungen vorbehalten, außerdem könnte sich mancher Plan seitens der jeweiligen Publisher kurzfristig ändern – in diesen Fällen bitten wir um Entschuldigung.

Diese Spiele werden wir auf der E3 2019 sehen

The Outer World

Gears 5

The Outer Worlds

Star Wars Jedi: Fallen Order

Apex Legends

Battlefield V

FIFA 20

Madden NFL 20

Die Sims 4

For Honor

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Final Fantasy VII Remake

The Avengers

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Wolfenstein Youngblood

Elder Scrolls Online

Dying Light 2

Borderlands 3

Trover Saves the Universe

Psychonauts 2

Outriders

The Surge 2

Diese Spiele wollen wir gerne auf der E3 2019 sehen

Darksiders: Genesis

Destroy All Humans

Watch Dogs Legions

Animal Crossing

Dead Island 2

Fable 4

Call of Duty Modern Warfare

Neues Simpsons Spiel

Neues Rocksteady-Spiel

Roller Champions

Neues Splinter Cell

Stand der Liste: 04. Juni 2019, die Liste wird stetig aktualisiert.

Alle Inhalte findet ihr hier. Alle Angaben sind ohne Gewähr und können seitens der Publisher / Entwickler auch kurzfristig geändert oder erweitert werden. Bei Fehlern bitten wir um Kontaktaufnahme.