Minecraft: Story Mode – Titel bald nicht mehr erhältlich

Nachdem Entwickler Telltale Games bereits vor einigen Monaten offiziell geschlossen wurde, bekommen Fans nun die nächsten Auswirkungen auf die Adventure-Ableger zu spüren. Demnach wird Minecraft: Story Mode Staffel 1 sowie Staffel 2 bald nicht mehr käuflich zu erwerben sein.

Minecraft: Story Mode wird aus allen Online-Shops entfernt

So meldete sich unlängst Entwickler Mojang zu Wort und gab zu verstehen, dass Minecraft: Story Mode in Kürze nicht mehr länger vertrieben wird. Wer Interesse an dem Telltale Adventure hat, sollte noch einmal prüfen, ob wirklich alle Episoden digital vorliegen. Mit dem 25. Juni 2019 sollen sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 nicht mehr länger zum Download bereit stehen. Einen Support für das Adventure aus dem Hause Telltale Games wird es also ab sofort nicht mehr geben.

Quelle: The Verge