Newstime vom 2. Juni 2019

Etwas mehr als eine Woche noch bis zur E3 und natürlich brodelt die Gerüchteküche deswegen ordentlich. In dieser Ausgabe der Newstime besprechen wir zum Beispiel, was wir von Last of Us 2, Beyond Good & Evil 2 und Fable 4 auf der Messe sehen könnten. Des weiteren war es eine interessante Woche für Pokémon-Fans, denn zum einen wurde angekündigt, dass es nächste Woche eine Direct mit Infos zu Schwert & Schild geben wird, zum anderen gab es eine Pressekonferenz, bei der viele neue Apps angekündigt wurden. Pokémon Home wird ein Cloud-Service, Pokémon Sleep soll euch Gameplay bieten, während ihr schlaft und Pokémon Masters lässt euch gegen bekannte Trainer der Reihe antreten.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube

Newstime gibt es auch als reinen Audiopodcast

Abonniert den Podcast einfach auch direkt bei Spotify, per RSS oder bei iTunes! Habt ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche für den NAT-Talk? Dann lasst es uns wissen und schreibt eure Meinungen in die Kommentare oder direkt per Mail: info@nat-talk.de.