Games with Gold – Das sind die Spiele im Juni

Wie jeden Monat erhalten Abonnenten des Online-Dienstes Xbox Live Gold seitens Microsoft natürlich auch im Juni erneut vier kostenfreie Spiele, die zum Download bereit stehen.

Was kommt im Juni?

Der Sommermonat wartet wie üblich mit zwei Titeln für die Xbox One sowie zwei Spielen für die betagtere Heimkonsole, die Xbox 360, auf. Software für die ältere Redmonder Konsole kann dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One konsumiert werden. Über den gesamten Monat hinweg könnt ihr euch für eure Xbox One das Eishockey-Sportspiel NHL 19 sichern. Der Nachfolger NHL 20 wird im übrigen noch im später Verlauf des Jahres erscheinen. Außerdem wird in der ersten Monatshälfte das Indie-Kampfspiel Rivals of Aether auf der Xbox One zur Verfügung stehen. Xbox 360-Besitzer hingegen dürfen vom 01. bis zum 15. Juni den populären Puzzler Portal: Still Alive herunterladen. Ab dem 16. Juni steht euch dann Earth Defense Force 2017 zur Verfügung.

