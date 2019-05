Beyond Good & Evil 2 – Neue Infos noch vor der E3

Nachdem es zunächst recht lang ruhig um Beyond Good & Evil 2 aus dem Hause Ubisoft wurde, haben Fans vor allem auf einen Auftritt auf der kommenden E3 gehofft. Dies wurde von den Entwicklern selbst aber bereits dementiert.

Neue Infos noch vor der E3

Die Entwickler gaben unlängst in einem Blog-Eintrag nämlich nun zu verstehen, dass man sich derzeit allein auf die Entwicklung und einige wichtige Meilensteine fokussiert. Neues Material auf der E3 sowie einen möglichen Releasetermin wird es demnach erst einmal nicht geben. Dennoch besänftigte man die Fans mit einem zusätzlichen Stream, der in der kommenden Woche stattfinden soll. Der Livestream wird am 05. Juni 2019 um 18:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Wer diesem beiwohnen will, kann dies auf YouTube, Mixer oder Facebook tun.

Quelle: Ubisoft Blog