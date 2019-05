Playstation Plus – Das sind die Spiele im Juni 2019

Die erste Hälfte von 2019 ist fast geschafft und mit dem Juni auf der Türschwelle heißt es auch wieder neue Spiele im Playstation Plus-Angebot. Erneut werden wieder lediglich zwei Spiele für die Playstation 4 im Abo enthalten sein, jedoch kann man auch, wenn man es genau nimmt, von drei Spielen sprechen. Einer der Titel ist nämlich eine Collection, die gleich zwei Titel enthält.

Eine Collection und ein Retro-Trip im Playstation Plus-Angebot vom Juni

Zum einen bietet euch Playstation Plus im Juni Borderlands: The Handsome Collection. Diese kommt sowohl mit Borderlands 2 als auch mit Borderlands: The Pre-Sequel daher. Also bekommt ihr gleich zwei Spiele in einem Paket. Das Pre-Sequel spielt zwischen dem ersten und dem zweiten Borderlands und soll als eine Art Story-Brücke zwischen den beiden Spielen dienen. Der andere kostenlose Titel im Juni ist Sonic Mania. Die Hommage an alte Sonic-Zeiten bietet zwar neue Level, kommt aber im klassischen Retro-Look alter Sonic-Spiele daher. Die beiden Spiele sind vvom 4. Juni bis zum 1. Juli zum Download verfügbar.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Aktueller Preis pro Monat: € 5.00

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in's Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Playstation via Youtube