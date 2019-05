Ghostbusters: The Video Game Remastered – Remaster ist offiziell

Nachdem schon diverse Rating Seiten die Existenz Ghostbusters: The Video Game Remastered verraten hatten, ist es jetzt offiziell. Die Ghostbusters sind zurück.

Ghostbusters: The Video Game Remastered noch in diesem Jahr

Das Remaster des ohne Zweifel besten Ghostbusters Spiels wurde soeben offiziell angekündigt. Erscheinen soll es noch in diesem Jahr, wann genau bleibt allerdings noch offen. Dafür sind aber die Plattformen bekannt, Playstation 4, Xbox One, PC via Epic Game Store und Nintendo Switch werden das Remaster erhalten. Und natürlich kommt die Ankündigung nicht ohne einen ersten Blick auf den überarbeiteten Titel. Alle Ghostbusters Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen freuen.

In der Geschichte des Spiels werdet ihr zum Geisterjäger ausgebildet. Das Spiel enthält die Stimmen und die Gesichter von Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson in einer Geschichte, die eigens von den Machern des Films – Dan Aykroyd und Harold Ramis – geschrieben wurde.

Weitere Details zum Spiel sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden.

Quelle: Saber Interactive