Diese Features braucht die Nintendo Switch unbedingt

Die Nintendo Switch ist ohne Zweifel ein riesiger Erfolg für Nintendo, aber auch zwei Jahre nach Release fehlen noch einige Features. Als Playstation Vita Fan fehlen mir einige Features auf der Hybridkonsole und einige neue Funktionen könnten mit Sicherheit auch nicht schaden. Die Switch hat viel zu bieten, aber in diesem Special will ich einige Upgrades und Änderungen vorschlagen, die Fans mit Sicherheit wollen.

Der persönliche Touch

Eigene Dinge seinem persönlichen Geschmack anpassen zu wollen ist nichts Neues. Handhelds sind da keine Ausnahme und die Vita bot daher Theme Support mit neuen Systemsounds, aber auch die einfache Möglichkeit, Bilder als Hintergründe zu verwenden. Ich persönliche sortiere zudem gerne meine Spiele, und so sind meine Spiele auf der Vita so angeordnet, dass meine Favoriten gleich am Anfang stehen. Die Switch lässt in diesem Bereich stark zu wünschen übrig. Bei Themes bleibt euch aktuell nur die Wahl zwischen Schwarz und Weiß. Und obwohl Spiele in einem Raster angezeigt und nach verschiedenen Kriterien sortiert werden können, ist keine dieser Optionen permanent. Ihr könnt nicht einmal einen Screenshot verwenden, um eurem Lockscreen zu personalisieren. Warum gibt es zum Beispiel kein Mario Theme, das beim Scrollen durch die Spiele den Jump Sound spielt. Oder das Mario Theme als Hintergrundmusik abspielt. Es wäre zudem wirklich cool, wenn man zwischen der Reihen und Rasteransicht permanent wählen und Spiele in gewünschter Reihenfolge anpinnen könnte. Profilavatare sind ebenso eine Baustelle, die man verbessern könnte. Dass Nintendo nicht erlauben will, diese frei zu wählen ist verständlich, da man bestimmte Symbole mit Sicherheit nicht Online haben möchte. Aber es gibt inzwischen jede Menge Third Party Support und viele dieser Spiele bieten Avatare für Xbox und PS4, warum also nicht diese auch auf der Switch zugänglich machen. Ich würde sehr gerne Link gegen einen Warframe oder Persona Avatar tauschen.

Simple Funktionen, die einfach fehlen

Die Switch ist noch relativ neu und schaut man zurück auf vorherige Handhelds (hier wieder speziell die Vita), muss man sich fragen, warum bestimmte Features fehlen oder warum vorhandene Funktionen so schlecht umgesetzt sind, wenn es doch besser geht. Ein gutes Beispiel ist hier, wie die Switch mit Backups umgeht. Ihr habt ein paar Game Saves oder Screenshots, die ihr sichern wollt? Kein Problem auf der Vita! Ihr startet den Content Manager und verbindet euch mit einem Programm auf eurem Computer via Wifi und schon könnt ihr anfangen Backups eurer Bilder oder Spielstände zu sichern. Die Switch hingegen kann nichts davon. Backups sind nur umständlich über die SD Karte möglich und dann auch nur eingeschränkt. Auch wenn zahlende Abonnenten Zugriff auf Cloud Backups haben, eine lokale Backupfunktion ist ein Muss und wenn es dann auch noch etwas komfortabler über eine spezielle Software realisiert werden kann, umso besser. Die SD Karte hat aber noch ein Problem. Wie viele Male habe ich meine SD Karte gleich zum Start eingelegt und Spiele landen seitdem immer dort. Der interne Speicher liegt brach und das ist schlicht Verschwendung. Hier sollte Nintendo in einem Firmware Update die Möglichkeit nachliefen, bei jedem Download zu entscheiden, ob der Download im internen Speicher oder der SD Karte landen soll. Als Nächstes sind die Online-Funktionen dran. Nintendo beharrt stur auf seiner Voice Chat App, und weigert sich deren Features in die Switch Firmware zu integrieren. Voice Chat und Parties waren nativ auf der Vita bereits seit Start vor Jahren verfügbar. Und auch die Switch selbst bietet den Beweis, dass es möglich ist. Spiele wie Warframe und Fortnite, die zudem kostenlos sind, bieten Voice Chat ohne die App, direkt durch den Kopfhöreranschluss. Man kann nur hoffen, dass Nintendo irgendwann ein Einsehen hat und die App abschafft.

Der eShop, Friend Codes und mehr

Um es einfach zu sagen, Friend Codes sind umständlich und nicht mehr aktuell. Jede andere Plattform bietet euch einfache Suchfunktionen, um Freunde hinzuzufügen und noch mehr Funktionen, um euch zu zeigen, was diese aktuell machen, wenn sie online sind. Friend Codes sollten schlicht durch ein einfacheres System ersetzt werden. Der eShop an sich ist recht gut organisiert, aber auch hier gibt es Features, die einfach fehlen. Ähnlich wie bei Steam wäre es doch cool, wenn euch die Switch benachrichtigt, wenn ein Spiel auf eurer Wunschliste im Angebot ist. Die Option Wunschlisten von Freunden sehen und Spiele von dort aus direkt verschenken zu können wäre ebenso wünschenswert. Sieht man sich die Konkurrenz und deren Online-Abos an, sollte Nintendo an dieser Front auch noch eine Schippe drauflegen. Warum nicht einfach alte Gameboy Titel kostenlos in einer Art Netflix Dienst anbieten. Nintendo kann sich das mit Sicherheit leisten und Gameboy Titel sind einfach genug auf die Switch zu bringen.

Was ist eure Meinung?

Obwohl die Vita immer mein Favorit sein wird, mag ich die Switch wirklich, aber es gibt noch jede Menge Potenzial für Verbesserungen. Nintendo plant mit Sicherheit noch einige Jahre für die Switch ein und ich hoffe, dass es einige Features auf das Handheld schaffen. Mal sehen, vielleicht bekommen wir einige davon ja schon mit der überarbeiteten “Switch Mini”. Habt ihr vielleicht Wünsche für Features, dann teilt diese doch gerne in den Kommentaren.