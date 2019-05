Borderlands 2 – Kommt ein neuer DLC?

Borderlands 3 soll bereits Mitte September diesen Jahres veröffentlicht werden. Dies muss aber kein Grund sein, die altbekannten Ableger vollkommen zu ignorieren. Womöglich bekommt Borderlands 2 nämlich noch einen frischen DLC spendiert.

Die Brücke zwischen Borderlands 2 und Borderlands 3

Laut der Website PlayStation Lifestyle könnte eine neue Erweiterung für den zweiten Teil der populären Shooter-Reihe in Kürze veröffentlicht werden. Laut einer leider nicht näher genannten Quelle, soll dieser Zusatzinhalt die Brücke zwischen Borderlands 2 sowie Borderlands 3 schlagen und so über einige Ereignisse beichten, die in der Zwischenzeit mit unseren Helden und den Bewohnern von Pandora geschehen sind. Schenkt man der anonymen Quelle glauben, wird der DLC den Namen “Commander Lilith and the Fight for Sanctuary” tragen und zur E3 im Juni veröffentlicht werden. Es gab zuvor bereits Gerüchte um einen möglichen DLC für Borderlands 2. So wurde zuletzt in der Steam-Datenbank entsprechende Hinweise gefunden.

