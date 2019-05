Sea of Solitude – Releasetermin bekannt

Nachdem das außergewöhnliche Adventure Sea of Solitude auf der vergangenen E3 seitens EA näher vorgestellt wurde, ist es erst einmal etwas ruhiger um das Abenteuer aus dem deutschen Entwicklerstudio Jo-Mei Games geworden. Nun hat man sich allerdings erneut zu Wort gemeldet und Sea of Solitude sogar einen Releasetermin spendiert.

Wann erscheint Sea of Solitude?

Das dunkle Adventure soll demnach bereits ab dem 05. Juli 2019 erhältlich sein. Erscheinen wird Sea of Solitude übrigens für PC, PlayStation und Xbox One. Das Adventure wird mit einem Preis von 19,99 Euro zu Buche schlagen, PC-Spieler werden den Titel wie immer über die hauseigene Vertriebsplattform Origin beziehen können. In Sea of Solitude übernehmt ihr die Kontrolle über eine Frau, dessen Seelenleben ihr begleitet. So werdet ihr euch je nach Gemütszustand mit Seen und Überschwemmungen zurecht finden sowie düstere Erinnerungen bewältigen müssen.

Quelle: Polygon