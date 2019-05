Quake 2 RTX – NVIDIA bringt Shooter mit Ray-Tracing zurück

Auch wenn Quake 2 schon zahlreiche Jahre auf dem Buckel hat, schafft es der populäre Shooter nun scheinbar auch mit verbesserten Grafikeinstellungen und der zurecht gelobten Ray-Tracing-Technik zurück auf den PC.

NVIDIA arbeitet an Quake 2 RTX

Das Ergebnis der Arbeiten von NVIDIA und den alten Entwicklern ist dabei Quake 2 RTX. Mit der Mod Q2XP-Mod-Pack wurden nicht nur Texturen verbessert sondern auch Waffenmodelle vollkommen überarbeitet. Am interessantesten bleibt aber, dass NVIDIA die Ray-Tracing-Technik in den Shooter eingebaut hat. So setzt Quake 2 RTX natürlich auf realistische Licht- und Schatteneffekte, die in Echtzeit dargestellt werden. Erscheinen soll die aufpolierte Fassung im übrigen bereits am 06. Juni. Die ersten drei Level sind hier zudem vollkommen kostenlos. Wer Quake 2 allerdings bereits besitzt, kann das komplette Spiel in der neuen Optik genießen.

Quelle: Lifehacker