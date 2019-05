Gamescom – Ab 2020 auch in Asien

Das dürfte unsere Freunde in Übersee sehr freuen. Denn die Gamescom wird um ein weiteres Event erweitert. Nur ist das nicht in Deutschland.

Ab 2020 findet die Gamescom auch in Asien statt

Genauer gesagt in Singapur. Dort findet die erste Gamescom vom 15-18 Oktober 2020 statt. Damit soll eine neue Primärplattform für Spieleentwickler im asiatischen Raum geschaffen werden. Auch der neue Ableger der weltweit größten Spielemesse wird zwei Buisness-orientierte Infotage bieten. An den anderen drei Tagen ist die Messe für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort wird es dann ebenso wie neben den neusten Games, eSport-Events und Verkaufshallen geben, wo sich die Spielergemeinde mit reichlich Merch eindecken kann. Die Gamescom Asia wird in Zusammenarbeit von Koelnmesse und dem STB (Singapore Tourism Board) organisiert.

Quelle: ign.com