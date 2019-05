FIA European Truck Racing Championship – Gameplay Video veröffentlicht

Truckrennen sind zwar eher so ein Nischen-Rennsport, haben dennoch eine eingefleischte Fanbase. Und für die unter euch, die daran Spaß haben, gibt es Neuigkeiten.

Gameplay Video zu FIA European Truck Racing Championship veröffentlicht

Bigben Interactive und n-Racing haben jetzt ein Gameplay Video veröffentlicht. Das Video führt über den Misano World Circuit und versetzt euch in die Rolle des fünffachen Europameisters Jochen Hahn. Zu sehen sind Gameplay-Szenen eines echten Rennens. Die Besonderheit ist das Handling der Lastwagen. Denn die Fahrer müssen anders in Kurven reagieren und auch auf die Kühlung der Bremse achten. FIA Truck Racing Championship erscheint am 18. Juli 2019 für PC, PlayStation 4, XBOX One und Nintendo Switch.

Quelle: Bigben Interactive (via Pressemeldung)