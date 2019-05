Death Stranding – November Release bestätigt

Und schon ist es passiert! Der Release für Death Stranding steht tatsächlich fest und einen neuen Trailer haben wir zudem auch noch bekommen.

Death Stranding erscheint im November

Nach den ersten Gerüchten und dem vorzeitigen Post des Sony Taiwan Facebook Accounts, steht es jetzt fest. Hideo Kojimas lang erwartetes neues Spiel erscheint am 8. November für Playstation 4. Ein neuer Trailer wurde während des Twitch Streams plötzlich gezeigt und im Anschluss durch Sony auf Youtube veröffentlicht. Der Trailer dürfte euch aber noch mehr Fragen liefern als Antworten und eines ist sicher Kojima will das auch genau so.

Death Stranding - [PlayStation 4] Death Stranding ist das Projekt von Hideo Kojima, dem Schöpfer der legendären Metal Gear Solid Reihe

Die Hauptrolle übernimmt Hollywood-Darsteller Norman Reedus, der seit 2010 die Figur des Daryl Dixon in der Erfolgsserie The Walking Dead verkörpert

Quelle: Playstation via Youtube