The Last of Us: Part II – Wird diese Woche das Releasedatum bekannt gegeben?

Während der Action-Titel The Last of Us: Part II sich höchstwahrscheinlich seiner Fertigstellung annähert, gehen nun Gerüchte durch das Netz, die besagen, dass Sony das offizielle Releasedatum endlich verkünden wird. Dieses soll angeblich noch in dieser Woche genannt werden.

Wann kommt The Last of Us: Part II?

So berichteten gleich zwei spanische Webseiten von den Gerüchten, dass Fans in der laufenden Woche noch einen Trailer von Entwickler Naughty Dog zu erwarten hätten. Hier soll nicht nur weiteres Gameplay-Material gezeigt werden, viel wichtiger soll hier auch endlich das Releasedatum des langersehnten Sequels zu Wort kommen. Laut den beiden Webseiten Gamereactor und Legion de Jugadore wird sich dieses auf das Ende des Jahres 2019 beziehen. Bereits frühere Gerüchte zurrten das Veröffentlichungsdatum auf diesen Zeitraum fest. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte bewahrheiten und wir noch in dieser Woche einen derartigen Trailer zu Gesicht bekommen.

Quelle: gamereactor