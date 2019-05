Pokémon – Weitere Pressekonferenz von The Pokémon Company terminiert

Zuletzt hat Nintendo sich erst offiziell zu Wort gemeldet und eine Ausgabe des hauseigenen News-Formates zum Thema Pokémon Schild und Schwert angekündigt. Nun scheint es in Kürze eine weitere Pressekonferenz bezüglich einem Spiel zu den populären Taschenmonstern zu geben.

Wann ist das Event?

So bestätigte The Pokémon Company unlängst, dass man am morgigen 29. Mai 2019 eine Pressekonferenz zum populären Thema abhalten wollte. Was man hier genau thematisieren wird, ist indes unbekannt. Dass es hier ebenfalls um die Nintendo Switch-Ableger Pokémon Schild und Schwert gehen wird, ist eher unwahrscheinlich. Spekuliert wird derzeit eher darüber, ob es sich womöglich um einen neuen Mobile-Titel aus dem Pokémon-Universum handeln könnte. Dieser wurde gemeinsam mit Entwickler DeNA ja schließlich bereits angekündigt. Wer das Event heute auf YouTube oder Twitch verfolgen möchte, kann um 03:00 Uhr nachts deutscher Zeit einschalten.

Quelle: Polygon