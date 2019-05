Fable 4 – Steht eine Ankündigung bevor?

Die Gerüchte um ein mögliches Fable 4 verdichten sich immer weiter. Wird Microsoft das Sequel schon auf der E3 präsentieren?

Fable 4 auf der E3 2019?

Dass sich Fable 4 bei Microsoft in Arbeit befindet, ist schon fast ein offenes Geheimnis. So geisterten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Gerüchte durch das Internet, die besagten, dass sich Entwickler Playground Games diesem Projekt angenommen habe. Zuletzt bestätigte sogar Xbox-Chef Phil Spencer, dass das Studio tatsächlich an einem Open-World-Rollenspiel arbeite.

Und damit nicht genug, nun ist sogar ein weiterer Hinweis aufgetaucht, der das Spiel sogar für diese E3 ankündigt. Demnach hat Reddit-Nutzer snow9876 auf Microsofts Streaming-Plattform Mixxer den Tag “Fable 4” in der Suche gefunden. Dieser Filter soll Zuschauern das Suchen nach speziellen Inhalten erleichtern.

Könnte Microsoft hier bereits erste Vorbereitungen für die kommende E3 2019 treffen? Wir sind gespannt, was das Redmonder Unternehmen am 9. Juni so alles präsentieren wird.

Quelle: Gamerant