Cadence of Hyrule – Zelda-Indie-Crossover wohl bereits in wenigen Tagen erhältlich

Cadence of Hyrule, das Crossover der Zeldareihe mit dem Indiehit “Crypt of the Necrodancer”, könnte wohl schon in wenigen Tagen erscheinen. Dies kann man zumindest entnehmen, wenn man sich den Source Code der Nintendo of America-Website anschaut. Denn während das Spiel auf der Seite selbst für dieses Frühjahr datiert ist, wird das Ganze im Code ein wenig spezifischer.

Cadence of Hyrule – Rhythmus mit Link und Zelda

Auch in dem Nintendo Direct, in dem Cadence of Hyrule angekündigt wurde, war die Rede von Ende des Frühlings als Releasezeitraum. Das genaue Datum lautet nun wohl der 30. Mai, also in bereits 2 Tagen. Das würde sich auch mit Nintendos Newsletter decken, welcher ebenfalls ankündigt, das Spiel werde im Mai erscheinen. In dem Crossover müsst ihr Link, Zelda und die Protagonistin von Crypt of the Necrodancer durch mehrere Level hüpfen und schlagen lassen, alles im Takt zu berühmten Melodien aus der Zelda-Reihe. Es erscheint natürlich exklusiv für die Switch.

Quelle: gamespot