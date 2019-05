Travis Strikes Again: No More Heroes – Erscheint auch für PS4 und Steam

Das einst Switch-exklusive Abenteuer Travis Strikes Again: No More Heroes soll schon bald auch den Sprung auf PlayStation 4 und PC schaffen.

PS4 und PC im Anflug

Wie die Macher von Travis Strikes Again: No More Heroes auf dem diesjährigen Momocon Event bekannt gaben, befindet sich der Actiontitel derzeit auch für PlayStation 4 und PC in Arbeit. Allerdings steht bis dato weder ein Releasetermin noch ein Preis fest. Zudem ist noch offen, ob auch die bisher veröffentlichten DLCs für die neuen Plattformen erscheinen werden.

Zusätzlicher In-Game-Content wie Nintendo TShirts werden es aber wohl genauso wenig ins Spiel schaffen wie die von der Switch bekannte Bewegungssteuerung. Denkbar wäre zumindest die Integration des Motion-Control über den Dualshock 4.

