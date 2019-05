Quakecon – Tickets ab sofort erhältlich

Die Quakecon ist dieses Jahr ein ganz besonderer Termin für viele Fans. Denn alles steht im Zeichen von 25 Jahren Doom.

Tickets für die Quakecon sind ab sofort erhältlich

Tragt euch den Termin 26.-27. Juli im Kalender ein. Denn da findet die diesjährige Quakecon statt. Und zwar zeitgleich an zwei Orten. Zum einen in Dallas, Texas und zum anderen in London. Das Beste daran ist, dass der Eintritt am 27. Juli kostenlos ist. Wenn ihr hin wollt müsst ihr also schnell sein. Den Link zu den Tickets findet ihr HIER. Dort habt ihr die Möglichkeit die neusten Bethesda-Spiele zu testen, verschiedene Panels zu besuchen und Entwickler zu treffen und mit ihnen zu reden. Doch das Highlight wird wohl eine spielbare Version von Doom Eternal sein. Für den Fall, dass ihr dort hin wollt, wünschen wir euch schonmal viel Spaß.

Quelle: Bethesda (vie Pressemeldung)