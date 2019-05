Pokémon Schwert und Schild – Neue Direct-Präsentation kommt nächste Woche

Mit Pokémon Schwert und Schild kommen wir bereits in die achte Spielegeneration der Reihe. Wirklich viel ist über die beiden neuen Haupteditionen nicht bekannt, lediglich die drei Starter und die neue Region sind bekannt. Dies wird sich spätestens nächste Woche ändern.

Am Mittwoch, den 5. Juni, findet um 15 Uhr unserer Zeit eine Nintendo Direct Präsentation für die beiden neuen Pokémon-Editionen statt. Es ist schwer davon auszugehen, dass wir zumindest einige der neuen Pokémon zu sehen bekommen werden, aber bestimmt auch erste Infos über Arenaleiter, neue Charaktere und neue Gebiete in der Galar-Region. Neue Features, die wir im Spiel vorfinden werden, könnten auch enthüllt werden. Eine eigene Direct kurz vor der diesjährigen E3 bedeutet, dass in der Direct, die während der Messe ausgestrahlt wird, mehr Zeit für andere Titel angewendet werden kann. Bislang bleibt nur Spekulation übrig, nächste Woche wissen wir dann mehr.

