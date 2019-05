Gamigo – Publishing Team wird verstärkt

Die Gamigo Group ist einer der führenden Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa. Insgesamt kommt die Gamigo Group auf mehr als 350 Mitarbeiter. Dieses Team wurde nun verstärkt.

Publishing Team von Gamigo bekommt Verstärkung

Es geht rund in der deutschen Gamigo Zentrale. Andreas Weidenhaupt ist der neue Senior VP Publisher und somit für das globale Publishing der Gamigo Group verantwortlich. Er hat schon einiges an Erfahrung sammeln können und erweitert sein Team durch Beco Mulderij als neuer Director of Marketing & PR. Das Community Management wird zukünftig von Timothy Loftus betreut werden. Alle drei blicken auf einige Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Andreas Weidenhaupt blickt bereits auf über 15 Jahre Berufserfahrung zurück. Unter anderem ist er Mitgründer der Spielefirma Frogster Online Gaming. Timothy Loftus hat bereits für die ProSiebenSat.1 Media AG die Community betreut. Beco Mulderij begann seine Laufbahn bereits im Jahr 1995 bei Eidos Interactive. Mit diesem Team wird das Publishing der Gamigo Group weltweit vorangetrieben.

Quelle: Gamigo (via Pressemeldung)