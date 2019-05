Die Simpsons – Wird ein neues Spiel auf der E3 angekündigt?

Dürfen wir uns schon bald über ein neues Spiel rund um die gelbe Familie freuen?

Die Simpsons auf der E3

Wie die Macher der Cartoonserie Die Simpsons nun bekannt gaben, wird man auf der kommenden E3 ein eigenes Panel abhalten. Teilnehmen werden sowohl die Producer als auch Schreiber der populären Serie. Worum es inhaltlich konkret gehen wird, blieb bis dato natürlich noch geheim.

Eine neue Videospielversoftung ist dabei aber keineswegs ausgeschlossen. Schließlich traten die Simpsons schon in zahlreichen Videospielen auf, darunter das grandiose The Simpsons Hit & Run sowie der 2012 erschienene Mobile-Titel The Simpsons Tapped Out.

Bleibt abzuwarten, was man uns am 11. Juni im Rahmen des Panel so alles auftischen wird.

More exciting #E3Coliseum news – join the writers and producers of @TheSimpsons for a panel on June 11! More info to come… #E32019 https://t.co/QOa74rE263 pic.twitter.com/I3fOzO8t2n — E3 (@E3) May 24, 2019

Quelle: E3