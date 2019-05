DayZ – Release erfolgt noch diese Woche auf der PlayStation 4

Nach Jahren der Arbeiten an dem einstigen Zombie-Hit DayZ wird nun endlich auch die letzte Plattform mit einer Vollversion des Action-Titels bedacht. So kündigte man an in der laufenden Woche DayZ auch auf der PlayStation 4 zu veröffentlichen.

DayZ in Kürze auch auf der PS4

Demnach hat man im offiziellen PlayStation Blog verlauten lassen, dass DayZ ab dem 29. Mai 2019 auf Sonys aktueller Heimkonsole zur Verfügung steht. Hierbei soll es sich um die Vollversion des Zombie-Hits handeln. Der Release erfolgt nur in digitaler Form. Ob sich die Veröffentlichung auch für Europa bewahrheitet bleibt zwar wahrscheinlich, ist indes aber noch nicht offiziell bestätigt. PC-Spieler bekamen im vergangenen Dezember die Vollversion zu DayZ spendiert, während diese auf der Xbox One im vergangenen Monat spielbar wurde.

