Assassin’s Creed Odyssey – Nächste DLC-Episode hat einen Releasetermin

Mit dem aktuellen Action-Adventure Assassin’s Creed Odyssey sollen Fans natürlich auch noch Monate nach Release mit frischem Content versorgt werden. Nun steht die zweite Episode der Erweiterung “Die Elysischen Gefilde“ in den Startlöchern.

Die Erweiterung “Die Elysischen Gefilde“ unterteilt sich dabei in genau drei Unterkapitel. Mit „Das Schicksal von Atlantis“ ist im vergangenen Monat bereits das erste Kapitel erschienen und hat euch in die Unterwelt entführt. Nun steht mit “Die Hadesqualen” der nächste Teil der Geschichte in den Startlöchern. Ubisoft gab unlängst das offizielle Releasedatum des zweiten Kapitels bekannt. Dieses soll demnach bereits ab dem 4. Juni 2019 auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC zur Verfügung stehen. Einen ersten Einblick gewährt übrigens ein Video, welches Ubisoft auf Twitter veröffentlicht hat.

We're excited to announce that The Fate of Atlantis – Torment of Hades will be available on June 4. Save the date! #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/t0p2Rgvx2O

— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 24, 2019