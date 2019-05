Newstime vom 26. Mai 2019

Am Wahlsonntag beschäftigen wir uns unter anderem mal wieder mit dem Epic Games Store. Dieser bekommt seinen ersten großen Sale nicht so ganz auf die Kette, etliche Publisher springen von dem Event ab oder ändern ihre Preise und Accounts werden wegen zu viel gekaufter Spiele geblockt. Besser lief es da wohl für Piranha Bytes, die in dieser Woche wohl den Deal ihres Lebens gemacht haben und ihr Studio in die THQ Nordic-Familie eingliedern konnten. Kommt jetzt vielleicht das neue Gothic? Oder doch ein Remaster des ersten Teils? Ansonsten besprechen wir das Fehlen von Mikrotransaktionen in Team Sonic Racing, das neue Spiel von From Software und Sonys Pläne bezüglich Filme und Serien ihrer Spiele mit der Gründung von Sony Productions.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube