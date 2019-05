RiME – Kostenlos im Epic Games Store

Bereits seit einiger Zeit bietet Epic Games im hauseigenen Store kostenlose Spiele an, die sich Inhaber eines ebenfalls kostenfreien Kontos sichern können. Auch wenn derzeit der Epic Mega Sale läuft, hört Epic Games mit dieser Tradition nicht auf.

Sichere dir RiME vollkommen kostenlos

Bislang stellte man den Nutzern alle zwei Wochen eine weitere Spieleperle vor, die sie sich kostenfrei sichern konnten. Während der große hauseigene Sale läuft änderte Epic Games kurzerhand den Rhythmus und erlaubt Nutzern sogar jede Woche einen Titel ohne zusätzliche Kosten abzugreifen. In dieser Woche könnt ihr euch so auf das Action-Adventure RiME freuen. Bis zum 30. Mai 2019 steht dieser noch kostenfrei im Store bereit. Ab dem 30. Mai 2019 kündigte Epic Games bereits an City of Brass zu verschenken. Dieses Angebot läuft dann eine Woche bis zum 6. Juni 2019.

Quelle: Epic Games Store