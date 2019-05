Heavy Rain – Das erwartet euch in der Demo

Nachdem bereits seit längerem bekannt ist, dass Quantic Dream die bislang PlayStation-exklusiven Adventure Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human auch auf den PC bringen wird, soll vorab jeweils eine Demo zu den filmisch-inszenierten Blockbustern veröffentlicht werden.

Heavy Rain steht in den Startlöchern

Den Anfang wird dabei Heavy Rain machen, welches bereits am 24. Juni 2019 für den PC zu erwerben sein wird. Einen Monat vorher, am heutigen 24. Mai 2019 steht euch nun die Porbefassung zur Verfügung. Ab 17:00 Uhr am heutigen Tag könnt ihr euch die Demo via Epic Games Store herunterladen. Inhaltlich werdet ihr 45 Minuten vorab spielen dürfen. Die Demo soll dabei deckungsgleich mit der früheren PS3-Demo sein. In zwei Kapiteln habt ihr hier die Kontrolle über Privatdetektiv Scott Shelby sowie FBI-Agent Norman Jayden, die beide alles daran setzen den Origami-Killer aufzuspüren.

Quelle: Playm