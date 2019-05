Dead Island 2 – Befindet sich weiterhin in Entwicklung

Nachdem es zunehmend stiller um das Zombie-Sequel Dead Island 2 wurde, gibt es nun wieder ein erstes Lebenszeichen.

Noch in Entwicklung

Wie THQ Nordic den Investoren in einer Konferenz berichtete, befinde sich Dead Island 2 auch weiterhin aktiv in Entwicklung. Nähere Details nannte CEO Lars Wingefors in diesem Zuge allerdings nicht. Dead Island 2 hat bereits eine lange Entwicklungshistorie, ein Release rückt ersteinmal noch in weite Ferne.

Das Zombie-Spiel würde ursprünglich bereits auf der E3 2014 angekündigt. Nach einer ersten Verschiebung des Releasetermins in 2016 musste Entwickler Yager die Arbeiten aufgeben und wurde durch Sumo Digital ersetzt. Vor guten elf Monaten gab es dann das letzte Staus-Update zu Dead Island. Seither warten Fans gepsannt auf ein Lebenszeichen.

