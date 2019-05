Xbox Game Pass – 8 neue Titel erweitern das Portfolio

In unregelmäßigen Abständen erweitert Microsoft das Portfolio des eigenen Abo-Dienstes Xbox Game Pass. Nun kündigte der Redmonder Konzern die kommenden Spieleperlen an, die den Abonnenten des Dienstes in Kürze zur Verfügung stehen werden.

Das erwartete euch in den kommenden Wochen

Nachdem erst kürzlich bekannt wurde, welche Titel den Abo-Dienst zum Ende des Monats verlassen werden, dürfen Abonnenten sich gleich auch schon über Neuzugänge freuen. Den Anfang macht hier The Banner Saga sowie der Action-Titel Metal Gear Survive. Beide Spiele stehen euch ab heute, dem 23. Mai, zur Verfügung. Am 29. Mai 2019 könnt ihr euch dann auf den Indie-Titel Void Bastards freuen. Einen Tag später, am 30. Mai, bekommen Abonnenten schließlich schon Zugang zu Dead by Daylight sowie Outer Wilds. Weiter geht es schlussendlich am 06. Juni mit Full Metal Furies, Superhot sowie The Banner Saga 2.

Quelle: Xboxmedia