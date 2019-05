Nioh 2 – Closed Alpha angekündigt

Ursprünglich wurde Nioh 2 auf der E3 im vergangenen Jahr erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Nachdem es lange Zeit ruhig um das Action-Sequel war meldete sich nun Koei Tecmo und Team Ninja überraschend wieder zu Wort.

Testphase steht kurz bevor

So soll es bereits am kommenden Wochenende eine Testphase geben, die den Entwicklern detaillierteres Feedback von Fans verschafft. Die Alpha ist dabei nur einem kleinen Kreis an ausgewählten Spielern zugänglich und soll gänzlich nur auf der PlayStation 4 stattfinden. Damit man besser mit dem Feedback umgehen kann, wurde die Alpha auf einen kleinen Personenkreis beschränkt. Die Testphase wird vom 24. Mai bis zum 02. Juni 2019 zur Verfügung stehen. Im gleichen Atemzug veröffentlichte man im übrigen einen ersten Gameplay-Clip zu Nioh 2.

Quelle: Polygon