Hearthstone – Neues In-Game-Event startet im Juni

Mit “Rache des Mechs” steht bereits das nächste In-Game-Event für Hearthstone-Spieler in den Startlöchern.

Ab Juni mit neuen Karten und Login Bonus

Wie Blizzard Entertainment unlängst bekannt gab, wird das nächste Event in Hearthstone bereits am 3. Juni an den Start gehen. Dabei erwarten euch die folgenden Boni:

Ein brandneuer legendärer Mech, SCHN1PP-SCHN4PP.

Stärkungen für Karten jeder Klasse.

Eine neue Rotation für Karten in der Arena.

Ein Mech-vitational-Event über mehrere Tage.

Darüber hinaus werden Spieler, die sich im Zeitraum vom 03. Juni bis zum 01. Juli 2019 im Spiel anmelden, mit einer goldene Kopie des neuen neutralen legendären Mechs SCHN1PP-SCHN4PP; belohnt.

Zu guter Letzt sind auch Kartenstärkungen für jede der verfügbaren Klassen vorgesehen. Insgesamt werden hauptsächlich die Mana-Kosten für diverse Karten gesenkt. Die Anpassungen sollen auch nach dem Event bestehen bleiben.

Alle Details zum Event findet ihr auf der offiziellen Seite.

Quelle: Blizzard Entertainment