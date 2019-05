The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – Releasetermin bekannt

Nachdem die The Dark Pictures Anthology auf der vergangenen gamescom erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, bekam der erste Teil der Reihe nun auch ein Releasedatum spendiert. Demnach erfolgt die Veröffentlichung von Man of Medan noch in diesem August.

Man of Medan kommt Ende August

Mit Man of Medan soll die The Dark Pictures Anthology ihren Anfang machen. Mit dem 30. August 2019 hat das Horror-Adventure nun auch einen Releasetermin spendiert bekommen. Entwickler Supermassive Games gab dabei zu verstehen, dass sich Vorbesteller über einen besonderen Bonus freuen dürfen. Wer sich frühzeitig entschließt sich Man of Medan zu sichern, soll mit einem Curator’s Cut belohnt werden. Nach einmaligem Abschließen der Story, erhalten Spieler hier Zugang zu einer weiteren Figur, die euch eine zusätzliche Perspektive der Geschichte offenbart. Dieser Content soll zu einem späteren Zeitpunkt schlussendlich auch kostenlos für alle anderen Spieler veröffentlicht werden.

Quelle: Eurogamer