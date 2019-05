The Walking Dead Onslaught – VR-Spiel für Herbst diesen Jahres geplant

AMC und Survios haben bekannt gegeben ein offizielles Spiel zur Serie The Walking Dead auf den Markt zu bringen. Das Spiel wird den Namen The Walking Dead Onslaught tragen, und ein Virtual-Reality-Spiel werden. Survios ist bereits bekannt durch die beiden erfolgreichen Spiele Raw Data und Creed: Rise to Glory, für PC und PlayStation 4. Es ist jedoch noch nicht bekannt für welche Plattformen das The Walking Dead Onslaught erscheinen wird. Angepeilt ist die Veröffentlichung bereits für Herbst 2019.

Sei der Serien-Held

Viele Informationen gibt es noch nicht, aber was bereits bekannt ist, dass ihr selbst einen der Serienprotagonisten spielen dürft. Mit Nahkampf und Schusswaffen kämpft ihr gegen die unerbitterlichen Walker und die grausame apokalyptische Welt. The Walking Dead Onslaught wird einen Kampagne erhalten und der Charakter wird sich weiter entwickeln können. Einen erster Teaser Trailer haben AMC und Survios direkt mitgeliefert.

Quelle: twdonslaught.com