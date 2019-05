PlayStation Productions – Neues Studio für Filme und Serien gegründet

Sony Interactive Entertainment hat unlängst nun ein neues Studio gegründet, welches sich auf den TV- und Kino-Bereich fokussieren soll. Somit bleibt es nicht unwahrscheinlich in Zukunft auch cineastische Umsetzungen von bekannten Marken wie Uncharted und The Last of Us zu erhalten.

Das sind die Details

PlayStation Productions ist derzeit angesiedelt in Culver City im Bereich von Sony Pictures. Das Studio soll sich grundsätzlich um Film- und Serienprojekte rund um die bekannten Videospiel-Marken aus dem Hause Sony kümmern. Welche Projekte man hier zuerst verwirklichen wird, ist indes noch nicht bekannt. Fans dürfen sich dennoch freuen, da man bekannt gegeben hat, dass sich erste Projekte bereits in Arbeit befinden. Geleitet wird das Studio im Übrigen von Asad Qizilbash, dem Vice President of Marketing bei Sony Interactive Entertainment.

Quelle: Hollywood Reporter