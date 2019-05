Epic Games Store – Accounts gesperrt wegen zu vieler Käufe

Der Epic Games Store schafft es irgendwie nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Wer von den aktuellen (verwirrenden) Deals Gebrauch machen will, sollte vorsichtig sein.

Ein Store der so aggressiv versucht, Gamer an seine Plattform zu binden, sollte sich eigentlich über viele Verkäufe freuen. Nicht so Epic! Der aktuelle Sale im Epic Store sollte massenhaft Spieler dazu bewegen, Geld auszugeben. Kaum überraschend, dass das auch viele gemacht haben. So auch Streamer Patrick Boivin, dieser kaufte 5 Titel im Bereich 5 – 50 Dollar, wonach sein Account für weitere Käufe gesperrt wurde. Grund ist laut Nick Chester, Epic PR, ein “Betrugsschutz-System”. Man könnte natürlich auch vermuten, dass hier einfach die Kosten für den Rabatt klein gehalten werden sollen, da diese von Epic finanziert werden. Wer also nicht eine lange Diskussion mit dem Kundendienst haben möchte, sollte vielleicht zweimal überlegen ob er hier sein Geld ausgeben möchte.

So I can confirm that me buying a whopping 5 games (ranging from 5 bucks to 50) on the Epic Store flagged my account for possibly fraudalent. Maybe if you guys had a fucking shopping cart jesus christ.

— Patrick Boivin (@AngriestPat) 16. Mai 2019