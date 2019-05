Dauntless – Neues Free to Play Game veröffentlicht

Ein neuer Free to Play Titel ist in der Stadt. Er hört auf den Namen Dauntless und sieht recht interessant aus. Unter anderem soll von Anfang an Crossplay möglich sein.

Neuer Free to Play Titel bietet Crossplay

Dauntless lässt sich wohl am besten mit Monster Hunter vergleichen. Ihr schlüpft in die Rolle eines sogenannten Slayers. Dabei kämpft ihr kooperativ und plattformübergreifend gegen verschiedene Monster, Behemoths genannt. Somit verbessert ihr nicht nur euren Charakter, sondern auch eure genutzte Waffe. Zum Start von Dauntless geht auch gleichzeitig die erste Season, Hidden Blades los und ist verbunden mit einem Jagdpass. Dieser ist eine Art Battle Pass wie man ihn schon von Fortnite und co. kennt. Dauntless ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One kostenlos erhältlich. Eine Umsetzung für Nintendo Switch und Mobile soll folgen. Nähere Informationen findet ihr HIER.

Angebot Speedlink Orios RGB Opto-Mechanical Gaming Keyboard - Opto-Mechanische Gaming Tastatur mit RGB-Beleuchtung (9 Beleuchtungs-Modi - Red Switches - Anti-Ghosting), Schwarz Professionelle opto-mechanische Tastatur mit RGB-Beleuchtung

Harter Tastenanschlag | 9 Beleuchtungsmodi für Tasten und Rahmen (auch ohne Software konfigurierbar) | 16, 7 Millionen Farben

Makros- und Tastenprogrammierung per Software | Perfektes Anti-Ghosting mit N-Tasten-Rollover | Robuste und widerstandsfähige Metall-Oberfläche

Abnehmbare Handballenauflage | Inklusive Keycap Remover | Rutschfeste Unterseite

Verbindung: USB-A | Abmessungen: ca. 453 × 204 × 51mm (B × T × H) | Kabellänge: ca. 1, 8m | Gewicht: 1.091g

Quelle: playdauntless.com