Newstime vom 19. Mai 2019

In der dieswöchigen Ausgabe der Newstime besprechen wir unter anderem die Informationen, welche uns während der Super Mario Maker 2 Direct präsentiert wurden. Sony und Microsoft gehen erstmals eine Partnerschaft in der Spieleindustrie ein und Life is Strange 2 kämpft mit einem ärgerlichen Bug. Kaum eine Newswoche kommt außerdem mit Leaks aus und so haben wir in dieser Woche eventuell das Releasedatum von Gears 5 und eine Ankündigung eines neuen Splinter Cell-Spiels für euch. In der kommenden Woche erscheinen eine Menge Spiele, die Highlights sind unter anderem Total War: Three Kingdoms und Team Sonic Racing.

