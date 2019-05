Warframe – The Jovian Concorde kommt nächste Woche

Das nächste Update für Warframe steht in den Startlöchern. The Jovian Concorde startet nächste Woche auf PC.

Warframe bekommt sein nächstes Update

Mit The Jovian Concorde startet nächste Woche zuerst für alle PC Tenno das nächste Update. Tenno auf allen Konsolen sollen schnellstmöglich folgen. Das Remaster der “Gas City” wird dabei aber nur eines der vielen Highlights werden. Die Stadt in den Wolken des Jupiters hat eine Rundumerneuerung erhalten und mit den Amalgums auch einen neuen Gegnertyp. Aber neben den Corpus Truppen in der Gas City erwartet euch noch ein viel mächtigerer Feind, das fliegende Eidolon Ropalolyst. Und ihr solltet euch diesem Feind stellen, denn nur so könnt ihr den 40. Frame, Wisp, freischalten. Dazu kommt noch ein neuer Game Mode, neue Mods und Waffen sowie mehr kosmetische Items.

Quelle: Digital Extremes