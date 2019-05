Mortal Kombat 11 – Neue Infos zur Interkontinental Kombat Pro Kompetition 2019/2020

Das eSport eine große Nummer ist und immer weiter wächst ist kein Geheimnis mehr. Immer mehr Spiele kommen mit ihren eigenen Ligen und Wettkämpfen daher. So nun auch Mortal Kombat 11.

Mortal Kombat 11 Pro Kompetition 2019/2020

Die NetherRealm Studios haben in Zusammenarbeit mit Intersport und Warner Bros. Interactive Entertainment weitere Details zur bevorstehenden Mortal Kombat 11 Pro Kompetition 2019/2020. Das wird die erste Season des globalen eSports-Programms von Mortal Kombat 11. Inersport organisiert die Interkontinental Kombat-Serie. Diese beginnt im Juni 2019. Dabei hat jeder die Chance, sich bei vier Online-Turnieren zu behaupten. Diese werden in Europa, dem mittleren Osten und Australien ausgetragen. Im August sind zwei Turniere geplant. Das erste betrifft Ost Europa, gefolgt von dem mittleren Osten. Im September geht es dann nach Australien und zurück in den Westen Europas. Des Weiteren werden mehrere Offline-Turniere stattfinden. Dort winken den Kontrahenten Preisgeldern in Höhe von 1000 US-Dollar pro Turnier. Diese werden in folgenden Locations ausgetragen:

15. bis 16. Juni – Fighting Games Challenge (Lodz, Polen)

20. bis 21. Juli – Versus Fighting (Birmingham, Großbritannien)

27. bis 29. September – U.F.A. (Paris, Frankreich)

3. bis 6. Oktober – IgroMir (Moskau, Russland)

Einzug ins Finale

Wer sich bei den Offline-Turnieren behauptet, qualifiziert sich für die Finalspiele. Diese finden vom 29. November bis 1. Dezember 2019 im Zuge der Dreamhack Winter in Jönköping, Schweden statt. Der Sieger des Interkontinental Kombat darf sich nicht nur über ein Preisgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar freuen, sondern qualifiziert sich zudem noch für das Finale der Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, also dem Final Kombat. Dieser wird im ersten Quartal 2020 in Chicago, Illinois (USA) ausgetragen. Nähere Infos findet ihr HIER. Den Livestream zu den Events findet ihr auf twitch.tv.

