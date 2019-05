Lords of the Fallen 2 – Entwickler Defiant Studios ist raus

Das dürfte ein Schlag in die Magengrube für die Fans von Lords of the Fallen sein. Doch was heißt das im Klartext für das Projekt?

Defiant Studios stoppt die Arbeit an Lords of the Fallen 2

Der Publisher CI Games gab bekannt, dass die Defiant Studios nicht mehr an Lords of the Fallen 2 arbeiten werden und beendete die Partnerschaft mit den Defiant Studios. Die Qualität des Spiels würde in nicht den Ansprüchen des Publishers gerecht werden. Das ist natürlich schon ein herber Rückschlag. Doch der Titel wird dadurch nicht eingestampft. Die Arbeiten werden bei CI Games intern weitergeführt. Einige Aufgaben würden wohl an andere Entwicklerstudios weitergegeben. Lords of the Fallen 2 erlitt schon im August 2018 einen Rückschlag. Damals wurde von Seitens der Entwickler entschieden, die Engine zu wechseln und nochmal von vorne zu beginnen. Ob diese Entscheidung bereits negativ zu dem aktuellen Ergebnis mit beigetragen hat, kann man aber nicht so genau sagen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze noch entwickelt.

Quelle: Eurogamer