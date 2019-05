Super Mario Maker 2 – Alle Infos aus der Direct-Präsentation

Heute um Mitternacht fand eine Nintendo Direct-Präsentation zu Super Mario Maker 2 statt, welches am 28. Juni erscheinen wird. Aus bisherigen Trailern konnte man bereits viele Neuerungen herauslesen, welche das Spiel bieten wird, doch die Direct enthüllte noch eine ganze Menge mehr. Wir haben die neuen Infos so gut es geht für euch zusammengefasst.

Das sind die vorgestellten Neuerungen in Super Mario Maker 2

Ihr könnt jetzt Abhänge erstellen, auf denen Mario herunterrutschen kann. Es gibt steile und leichte Abhänge.

Die Sonne ist verfügbar. Sie ist wütend und verfolgt Mario durch das gesamte Level.

Mit dem Schlangenblock könnt ihr eine Linie ziehen, welche der Block dann folgt.

Ein- und Aus-Schalter lassen euch allerlei verrückte Vorrichtungen bauen.

Die Wippe verlagert sich je nachdem, wo ihr steht.

Mit dem Kettengreifer könnt ihr euch mit etwas Übung durch die Level schleudern.

Der Wasserpegel lässt sich jetzt manuell einstellen. Gleiches gilt für Sidescrolling-Abschnitte.

Es gibt nun auch vertikale Bereiche.

Wenn ihr einen Raum komplett mit Blöcken umschließt, wird er im Rest des Levels nicht sichtbar gemacht. So könnt ihr geheime Räume erstellen.

Der Riesen-Kugelwilli ist besonders gefährlich, vor allem wenn ihr ihn zielsuchend macht.

Mit dem Knochentrocken-Panzer könnt ihr gefahrlos durch Lava laufen und euch für kurze Zeit unverwundbar machen.

Es gibt nun 10er-, 30er- und 50er-Münzen.

Es gibt viele neue Geräusche und Effekte

Ihr könnt zu zweit an einem Level arbeiten

Ihr könnt Zielbedingungen festlegen.

Diese Sachen sind ebenfalls neu: Wirbelwind, Eiszapfen, diagonale Förderbänder, rote Yoshis, Fallschirme, Bumm Bumm und vieles mehr.

Es gibt einen Storymodus. In diesem müsst ihr Peach’s Schloss wieder aufbauen. Dazu müsst ihr vorgegeben Level abschließen. Über 100 Level verstecken sich im Storymodus.

Es gibt neue Umgebungen: Wüste, Schnee, Wald und Himmel, alle inklusive neuer Musik von Koji Kondo persönlich.

Der Mond verwandelt eure Level in Nacht-Versionen. Nachts gibt es in den Umgebungen verschiedene Effekte. In Höhlen lauft ihr an der Decke, im Himmel wird die Schwerkraft reduziert usw. Auch Items können sich nachts verändern.

Das Super Mario 3D World-Thema ist gänzlich neu. Es hat so viele neue Features, dass euer Level komplett gelöscht wird, wenn ihr dieses Thema auswählt. Soll heißen: Effekte aus 3D World können es nicht in das Mario Bros 3. oder Super Mario World-Thema schaffen.

Um nur einige der herausstechendsten 3D World-Features zu nennen, die es in Super Mario Maker 2 geschafft haben: Katzen-Mario, Glasröhren, die Warp-Box, Blink-Blöcke, viele neue Gegner uvm.

Ihr könnt im Online-Modus genau nach den Arten von Leveln suchen, die ihr spielen möchtet. Rätsel-Level oder Autoscroller, ihr entscheidet selbst. Ihr könnt die Level auch herunterladen und offline spielen.

Im Modus “Level aus aller Welt” erstellt ihr einen eigenen Avatar und verdient euch Baumeisterpunkte durch das Bauen von kreativen Levels.

Ihr könnt online außerdem mit insgesamt vier Spielern spielen. Ihr könnt entweder ein Rennen starten oder Koop-Level spielen.

Das war nur eine Übersicht von alldem, was vorgestellt wurde. Höchstwahrscheinlich war das noch längst nicht alles, was Super Mario Maker 2 zu bieten haben wird. Am 28. Juni können wir dann selber drauflos bauen.

Quelle: Nintendo DE via Youtube