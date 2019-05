Skull & Bones – Releasetermin erneut verschoben

Schlechte Nachrichten für alle Fans des Piraten-Abenteuers Skull & Bones: Ubisoft hat den Releasetermin nun erneut verschoben. Das Piraten-Epos wird demnach nicht mehr im laufenden Fiskaljahr veröffentlicht.

Wann kommt Skull & Bones denn jetzt?

Mit dem aktuellen Geschäftsbericht hat Ubsioft nun auch eine Auflistung über die kommenden Blockbuster aus den eigenen Reihen veröffentlicht. Darunter wurde nun allerdings nicht mehr länger Skull & Bones aufgereiht. Dieser Titel sollte zuvor noch im laufenden Fiskaljahr veröffentlicht werden, welches noch bis zum 31. März 2020 läuft. Nun wird der Titel im darauffolgenden Fiskaljahr eingeplant. Ein Relase sollte demzufolge nun also zwischen dem 01. April 2020 und 31. März 2021 verlaufen. Zudem verschobenen Release gab Ubsioft ebenfalls bekannt, dass Skull & Bones definitiv keinen Auftritt auf der diesjährigen E3 spendiert bekommen wird. Über neue Informationen oder Bildmaterial dürfen Fans sich also in diesem Sommer nicht mehr freuen.

Quelle: Skull & Bones via Twitter